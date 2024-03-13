Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A55, который является моделью с выдающимися характеристиками

Samsung представила новый смартфон Galaxy A55, который является моделью с выдающимися характеристиками. Модель имеет больший объем оперативной памяти, чем базовая версия Galaxy S24, но при этом предлагает лучшие функции. Galaxy A55 является привлекательным выбором для пользователей, которые не хотят тратить средства на флагманские устройства, так как предлагает высококлассные функции. В отличие от предыдущей модели Galaxy A54, Galaxy A55 имеет алюминиевый корпус, что делает его более прочным и эстетически привлекательным.

Смартфон будет доступен на европейских рынках с двумя вариантами хранения и оперативной памяти: базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 479 евро, а вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ - 529 евро. Galaxy A55 оснащен 6,6-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2340 x 1080 и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон работает на процессоре Exynos 1480, который немного медленнее чипов Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3, используемых в Galaxy S24.

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Однако Galaxy A55 имеет другие преимущества, такие как пыле- и влагозащита по стандарту IP67, большой аккумулятор емкостью 5000 мАч, возможность расширения памяти до 1 ТБ через слот microSD, а также гарантию на четыре года обновлений программного обеспечения и пять лет обновлений безопасности. Кроме того, у смартфона есть тройная основная камера и 32-мегапиксельная фронтальная камера.

На данный момент неизвестно, будет ли Galaxy A55 доступен на американском рынке. Однако ожидается, что Samsung будет улучшать свои нефлагманские модели, чтобы повысить их ценность и конкурировать с Apple и другими производителями смартфонов.