Компания Silicon Motion Technology Corporation представила новый контроллер UFS (Universal Flash Storage) 4.0 SM2756, разработанный для удовлетворения требований смартфонов, работающих на базе искусственного интеллекта

Компания Silicon Motion Technology Corporation представила новый контроллер UFS (Universal Flash Storage) 4.0 SM2756, разработанный для удовлетворения требований смартфонов, работающих на базе искусственного интеллекта, а также других высокопроизводительных приложений, включая автомобильные и граничные вычисления. Контроллер SM2756 использует передовую технологию EUV 6 нм и архитектуру MIPI M-PHY с низким энергопотреблением, обеспечивая высокую производительность и энергоэффективность. Контроллер достигает скорости последовательного чтения более 4300 МБ/с и скорости последовательной записи более 4000 МБ/с, поддерживая флэш-память NAND плотностью до 2 ТБ. Компания также представила контроллер SM2753 UFS 3.1 второго поколения, который обеспечивает производительность последовательного чтения 2150 МБ/с и последовательной записи 1900 МБ/с, используя флэш-память 3D TLC и QLC NAND нового поколения. Новые контроллеры UFS от Silicon Motion оснащены передовой технологией LDPC ECC и функцией обнаружения и исправления ошибок в данных SRAM, что повышает надежность данных, улучшает производительность и снижает энергопотребление. Эти контроллеры поддерживают самый широкий спектр NAND, включая новейшую флэш-память 3D TLC и QLC NAND от всех ведущих производителей флэш-памяти. Компания Silicon Motion заявляет, что их новые контроллеры отвечают потребностям современных смартфонов премиум-класса, требующих высокой производительности, большой емкости и низкого энергопотребления NAND-накопителей. Ожидается, что массовое производство контроллеров UFS 4.0 SM2756 начнется в середине 2024 года, а контроллеров UFS 3.1 SM2753 - уже началось. Silicon Motion является мировым лидером в поставке контроллеров NAND-флэш для твердотельных накопителей и является ведущим поставщиком контроллеров для встраиваемых систем хранения данных eMMC и UFS, используемых в смартфонах, устройствах IoT и других приложениях. Компания также разрабатывает специализированные твердотельные накопители для гипермасштабных центров обработки данных, промышленности и автомобилестроения.