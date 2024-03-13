Компания Microsoft объявила о том, что поддержка Windows 10 версии 21H2 для корпоративных и образовательных редакций завершится 10 июня 2024 года

Компания Microsoft объявила о том, что поддержка Windows 10 версии 21H2 для корпоративных и образовательных редакций завершится 10 июня 2024 года. После этой даты организации, которые все еще используют эту версию Windows, больше не будут получать техническую поддержку, исправления ошибок и исправления безопасности от редмондского гиганта.

Если они обратятся за помощью к Microsoft в устранении неполадок в своих системах, пользователи Windows 10 21H2 получат рекомендации по обновлению до следующей поддерживаемой версии, причем Windows 11 находится в очереди на обновление. В качестве альтернативы они могут перейти на более новую версию Windows 10 22H2, которая будет поддерживаться до 14 октября 2025 года. Важно отметить, что поддержка редакций Home и Pro для Windows 10 21H2 закончилась в июне 2023 года. Окончание поддержки распространяется на все версии Windows 10 21H2, включая Enterprise, Enterprise multi-session, Education и IoT Enterprise. Предприятиям и школам, все еще использующим Windows 10 21H2, следует оперативно планировать обновление.

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Однако они могут столкнуться с трудностями, поскольку Windows 11 имеет более высокие системные требования по сравнению с Windows 10, например, требует наличия UEFI BIOS, Secure Boot, графики, совместимой с DirectX 12, и чипа безопасности TPM 2.0. Хотя редакции Enterprise и Education имеют несколько смягченные требования, соответствие всем этим критериям может потребовать от некоторых организаций модернизации оборудования в дополнение к переносу операционной системы.

Если это невозможно, некоторые организации могут пойти по пути установки облегченных операционных систем на базе Linux для поддержания жизненного цикла ПК.