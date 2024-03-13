Модуль памяти Crucial "CT12G56C46S5" Non-ECC Small Outline Dual In-line Memory Module (SODIMM) доступен для предварительного заказа на Amazon UK

Модуль памяти Crucial "CT12G56C46S5" Non-ECC Small Outline Dual In-line Memory Module (SODIMM) доступен для предварительного заказа на Amazon UK - продукт емкостью 12 ГБ был замечен ищейкой компьютерного оборудования - momomo_us.

Официальная дата отправки - 31 марта, текущая цена - £44,99 ($57,50). Кроме того, покупатели могут зарезервировать соответствующий комплект 24 ГБ (2x 12 ГБ) (CT2K12G56C46S5) по цене £87,99 (~$112,36). Согласно описанию продукта, оперативная память Crucial для ноутбуков с частотой 5600 МГц "может разгоняться, если спецификация системы поддерживает только 5200 МГц или 4800 МГц". Модули DDR5 с "небинарными модулями" появились в розничной продаже в прошлом году - мы наблюдали медленный выход планок емкостью 24 и 48 ГБ, предоставляющих необычные конфигурации памяти на совместимых платформах AMD и Intel. CT12G56C46S5 и CT2K12G56C46S5 поддерживаются "процессорами Core 13-го поколения и Ryzen 6000 Series для ноутбуков и выше". Последняя модель DDR5 SODIMM от Crucial может стать первой моделью емкостью 12 ГБ, поступившей в розничную продажу, если только конкурирующий производитель не выпустит аналогичный продукт до 31 марта.



