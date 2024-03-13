Компания Corsair анонсировала новый комплект водяного охлаждения XH405i RGB с поддержкой технологии iCUE LINK

Компания Corsair анонсировала новый комплект водяного охлаждения XH405i RGB с поддержкой технологии iCUE LINK. Этот комплект предназначен для упрощения процесса сборки системы пользовательского охлаждения и может быть использован энтузиастами любого уровня. XH405i включает в себя все необходимые компоненты для создания эффективной системы охлаждения процессора, включая водоблок для процессора XC7 RGB ELITE, комбинированный блок помпы/резервуара XD5 RGB ELITE Pump/Reservoir Combo, вентиляторы QX120 RGB, радиатор XR5, прозрачные трубки XT Hardline и охлаждающую жидкость XL8 Performance Coolant.

Важной особенностью комплекта XH405i является его интеграция с технологией iCUE LINK, которая значительно упрощает процесс подключения компонентов и позволяет контролировать производительность и температуру системы охлаждения. Компоненты iCUE LINK ELITE обладают интеллектуальными функциями и связываются с системным концентратором и программным обеспечением iCUE. К тому же, с помощью ПО Corsair iCUE можно настроить подсветку RGB на 148 светодиодах по всей системе охлаждения.

Компания Corsair также представила обновленные водоблоки iCUE LINK XG7 RGB для графических процессоров. Эти водоблоки поддерживают карты GeForce RTX 4080 и 4080 SUPER MSI SUPRIM / GAMING TRIO и ASUS ROG STRIX / TUF Gaming, и обеспечивают комплексное охлаждение GPU, памяти и VRM.

Комплект XH405i и водоблоки XG7 RGB 40-SERIES уже доступны для покупки на официальном сайте Corsair и через авторизованных продавцов. Комплект пользовательского охлаждения Hydro X Series iCUE LINK XH405i и компоненты Hydro X Series iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES обеспечиваются трехлетней гарантией, а также имеют поддержку клиентов и техническую поддержку Corsair.

Весь комплект включает в себя все необходимые компоненты для создания уникальной системы охлаждения процессора и GPU, а также предоставляет использование продвинутых функций iCUE LINK для контроля и настройки работы системы охлаждения.