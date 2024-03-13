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ddr22
Qualcomm Snapdragon X Elite сравнили в тестах с Intel Core Ultra 7 155H
Qualcomm Snapdragon X Elite вот-вот появится в сегменте ультрапортативных ноутбуков и станет основой для новой волны устройств на базе Windows 11 Arm

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Qualcomm Snapdragon X Elite вот-вот появится в сегменте ультрапортативных ноутбуков и станет основой для новой волны устройств на базе Windows 11 Arm, способных работать даже с устаревшими Windows-приложениями. В частности, SoC Snapdragon X Elite призвана составить конкуренцию чипу Apple M3, которым оснащаются MacBook Air 2024 года и некоторые варианты MacBook Pro 2023 года "начального уровня". 

Эти чипы угрожают 15 Вт U-сегменту и даже 28 Вт P-сегменту процессоров x86-64 от Intel, таких как Core Ultra "Meteor Lake" и Ryzen 8040 "Hawk Point". Эрди Озюаг (Erdi Özüağ), известный технический журналист из Турции, получил доступ к референсному ноутбуку Qualcomm на базе 28-ваттной SoC Snapdragon X Elite X1E80100. Он сравнил его производительность с готовым ноутбуком на базе 28-ваттного процессора Intel Core Ultra 7 155H "Meteor Lake". Есть три теста, которые показывают производительность ключевых компонентов SoC - процессора, iGPU и NPU. В тесте на компиляцию кода Microsoft Visual Studio Snapdragon X Elite с 12-ядерным процессором Oryon завершает тест за 37 секунд, тогда как Core Ultra 7 155H с процессором 6P+8E+2LP - за 54 секунды. 

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В тесте 3DMark iGPU Adreno 750 демонстрирует идентичную производительность по сравнению с Arc Graphics Xe-LPG модели 155H. В чем Snapdragon X Elite превосходит чип Intel, так это в вычислениях на основе искусственного интеллекта. В тесте UL Procyon 45 TOPS NPU Snapdragon X Elite набирает 1720 баллов по сравнению с 476 баллами 10 TOPS AI Boost NPU Core Ultra. Машина Intel использует OpenVINO, в то время как Snapdragon использует Qualcomm SNPE SDK для теста.


#qualcomm
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