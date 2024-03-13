Разработчики Pixel Chest Games объявили, что игра Sons of Valhalla будет выпущена 5 апреля 2024 года на ПК

Разработчики Pixel Chest Games объявили, что игра Sons of Valhalla будет выпущена 5 апреля 2024 года на ПК. Этот гибрид экшена и базисного строительства перенесет игроков в мир викингов, где им предстоит отправиться в опасное путешествие по Англии и восстановить утраченное. Игра сочетает в себе сайд-скроллинговые бои и стратегию строительства базы в красивом пиксельном мире.

Игроки примут на себя роль главного героя по имени Торальд Олавсон и будут сражаться против ярла, который сжег его дом и похитил возлюбленную. Поддерживаемые самим богом Одином, игроки будут строить крепости, собирать ресурсы, осаживать вражеские крепости и сражаться с ключевыми лидерами. Важно набрать достаточно большой отряд, чтобы успешно справиться с разнообразными врагами. В игре будет возможность использовать осадные машины для преодоления преград и собирать руны для усиления навыков главного героя и его воинов. Sons of Valhalla будет предоставлять игрокам возможность выбрать собственную тактику и путь через всю Англию.

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Игра Sons of Valhalla будет доступна на платформах Steam, GOG и Epic Games Store. В ней будет предложен яркий мир викингов, линейный сюжет, состоящий из шести глав, бесконечный режим орды, а также более 40 различных типов врагов. Игроки смогут нанимать и управлять наемными отрядами, а также найти четыре уникальных персонажа для найма.

Разработчики также обещают дополнительный бесплатный контент, который раскроет предысторию некоторых персонажей. Команда разработчиков уже подтвердила, что игра будет локализована на шестнадцать языков, включая русский. Игроки смогут насладиться Sons of Valhalla 5 апреля 2024 года и ждать дополнительные обновления от разработчиков.