Это уникальная однопользовательская игра в японском стиле, которая сочетает в себе множество жанров и создает захватывающее приключение

Capcom показала геймплей новой игры "Кунитсу-гами: Path of the Goddess". Это уникальная однопользовательская игра в японском стиле, которая сочетает в себе множество жанров и создает захватывающее приключение. Игра была анонсирована компанией в июне прошлого года на Xbox Games Showcase 2023, а ее релиз запланирован на 2024 год на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Windows, а также в первый день с Game Pass.

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История игры начинается с того, что злое осквернение накрывает легендарную гору Кафуку, а 12 особых масок, обладающих уникальными способностями, похищены. Главный герой по имени Сох и его спутница Йоширо, обладающая божественными силами, отправляются очищать деревни от скверны и возвращать маски, чтобы вернуть гору Кафуку её первозданную красоту.

Геймплей игры сочетает в себе экшен с элементами стратегии. Днем игрок должен исследовать деревни, очищать их от скверны и спасать жителей, чтобы они могли присоединиться к команде главного героя. В это время игрок может также улучшать свои навыки и приспособления для более успешного сопротивления ночным атакам злых духов. Ночью игроку предстоит защитить Деву и деревню от угрозы злых духов, командуя своими жителями и сражаясь с помощью уникальных танцевальных атак мечом Соха.

Каждая деревня имеет ворота Тории, через которые Йоширо должна успешно пройти, чтобы очистить и спасти деревню. Однако эти ворота связаны со злой вселенной и служат входом для сил зла. Используя уникальное действие под названием "танец танцующего меча", главные герои игры сражаются с осквернителями и очищают ворота Тории.

Стратегический аспект игры заключается в том, что игрок может менять роли жителей деревни и перемещать их в любое время ночи. Это позволяет приспосабливать свою стратегию к постоянно меняющимся условиям и защищать Йоширо от врагов.

"Кунитсу-гами: Path of the Goddess" предлагает уникальное сочетание жанров и японского стиля, обещая захватывающее и захлёстывающее приключение. Ожидается, что игра будет доступна на различных игровых платформах в ближайшем будущем.