Текущее поколение стандарта LPDDR5 было представлено в феврале 2019 года

Ожидается, что JEDEC представит спецификацию стандарта оперативной памяти с низким энергопотреблением (LPDDR) следующего поколения в третьем квартале этого года. Ранее сегодня обозреватель технологий смартфонов Revegnus обратил внимание на инсайдерскую информацию, раскрытую в статье ETnews. Международная организация по стандартизации полупроводников (JEDEC) недавно завершила переговоры о "стандартах оперативной памяти для мобильных устройств следующего поколения" - в докладе утверждается, что: "более 60 человек из компаний, производящих память, системные полупроводники и средства проектирования (IP), приняли участие" в совещании, проходившем в Лиссабоне, Португалия. Один из участников встречи заявил (по сообщению ETnews): "Мы провели различные обсуждения, чтобы подтвердить спецификацию стандарта LPDDR6... (подробности) будет выпущена в третьем квартале этого года".

Текущее поколение стандарта LPDDR5 было представлено в феврале 2019 года - отмеченные улучшения включают 50-процентное повышение производительности и 30-процентное повышение энергоэффективности по сравнению с LPDDR4. Samsung Electronics и SK Hynix находятся в процессе массового производства дополнительных улучшений в виде LPDDR5X и LPDDR5T. Второй источник сообщил: "Разработка технологий и обсуждение стандартов ведутся с целью минимизации энергопотребления, которое растет вместе с увеличением объема обработки данных". Задача полноценного преемника - еще больше повысить производительность обработки данных. Представители отрасли ожидают, что LPDDR6 окажет значительную помощь в развитии "искусственного интеллекта на устройстве". Они полагают, что "крупномасштабные вычисления ИИ" станут нормой для смартфонов, ноутбуков и планшетных ПК. Revegnus слышал (причудливый) шепот о потенциальном внедрении в 2024 году: "поддержка может быть доступна, начиная со Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, который, как ожидается, выпустят уже во второй половине этого года". Разумные прогнозы указывают на возможную коммерциализацию в конце 2025 или начале 2026 года.