Плата добавляет к Raspberry Pi 5 два сверхбыстрых NVMe SSD

Плата добавляет к Raspberry Pi 5 два сверхбыстрых NVMe SSD. Идеальный вариант, если вам нужно резервирование или просто увеличить объем памяти на RPi. NVMe Base Duo - это плата расширения PCIe Gen 2 для Raspberry Pi 5. Просто установите на нее один или два M-key NVMe SSD (поддерживаются размеры от 2230 до 2280) и закрепите под (или над) Pi, чтобы получить компактное и быстрое решение для хранения данных. В комплект даже входят резиновые ножки!

Это идеальное решение для превращения вашего Raspberry Pi 5 в файловый сервер, медиацентр, обратный прокси-сервер и т. д. - в общем, в любую задачу, для которой полезно большое количество быстрой памяти, резервирование или просто использование пары запасных дисков - особенно при случайных рабочих нагрузках с высоким числом операций в секунду (IOPS). NVMe Base Duo уже доступен для предварительного заказа, а первая партия устройств будет отгружена в середине апреля.

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В комплект входят:

Печатная плата NVMe Base Duo с двумя слотами M.2 (M-Key)

Плоский гибкий кабель 'PCIe Flex'

4x резиновые ножки!

4x болт M2 и 2x 5 мм стойки для крепления SSD

4x 12-миллиметровые стойки M2.5 для крепления основания

8x коротких болтов M2.5 для крепления к основанию

4x 18 мм болтов M2.5 для сквозного монтажа с HAT



