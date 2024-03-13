На прошлой неделе компания Apple представила новое поколение субкомпактных ноутбуков MacBook Air

На прошлой неделе компания Apple представила новое поколение субкомпактных ноутбуков MacBook Air. В материалах для прессы основное внимание уделялось "мощному чипу M3" и его более эффективному нейронному движку. Варианты хранения данных подробно не обсуждались - чтобы узнать больше, нужно было заглянуть на страницу конфигурации Air M3 или в спецификацию.

СМИ отметили приятное обновление моделей начального уровня в области скорости передачи данных на внутренних SSD. Похоже, Apple приняла к сведению отзывы о неудовлетворительной производительности базовой модели MacBook Air M2 - в ее накопителе объемом 256 ГБ используется одинокий пакет 3D NAND. Вадим Юрьев из Max Tech был одним из первых журналистов, обнаруживших наличие двух чипов NAND в системах MacBook Air M3 начального уровня - видео разбора на его канале можно посмотреть ниже.

реклама

Переход от одного чипа к сдвоенной конфигурации позволил повысить скорость чтения и записи - Юрьев поделился результатами скоростных тестов SSD-накопителей Blackmagic; скриншоты из его видеорепортажа прилагаются к этой статье. Решение M3 MacBook Air на 256 ГБ достигло скорости записи 2 108 МБ/с, что на 33 % выше по сравнению с аналогичной конфигурацией M2 MacBook Air.

Скорость чтения в модели M3 составила 2 880 Мбайт/с, и это достижение произвело на Wccftech должное впечатление: "это на 82 % больше, чем у непосредственного предшественника, что делает результат весьма впечатляющим". Примечательно, что Apple не требует от покупателей переходить на варианты M3 MacBook Air с 512 ГБ памяти, чтобы получить более высокую скорость чтения и записи". Производительность все равно не сравнится с "готовыми" накопителями PCIe 3.0 x4, а технологические энтузиасты находят начальную цену в 1099 долларов смехотворной. Самый слабый вариант Apple предлагает 13-дюймовую модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти без возможности обновления. Ранние впечатления также привлекли внимание к вызывающим беспокойство тепловым проблемам - охлаждение без вентилятора, по сообщениям Apple, с трудом справляется с недавно выпущенным мобильным чипсетом M3.



