Команда Saber Roadmaps также подтверждает, что кооперативный режим будет включен в игру как бесплатное обновление в ближайшие месяцы

Разработчики игры MudRunner, Saber, благодарят всех игроков за положительные отзывы о недавно выпущенной игре Expeditions: A MudRunner Game. Они активно изучают отзывы и комментарии, чтобы постоянно улучшать игру. Несколько наиболее часто упоминаемых проблем, связанных с интерфейсом пользователя, уже рассматриваются командой, и первое обновление, включающее улучшения, будет выпущено вместе с этим сообщением. Конкретный патч от 7 марта исправит некоторые ошибки, основываясь на отзывах игроков. Создатели также добавят режим фотографии в Expeditions, как отдельную функцию. Он будет доступен в рамках сегодняшнего обновления.

реклама

Команда Saber Roadmaps также подтверждает, что кооперативный режим будет включен в игру как бесплатное обновление в ближайшие месяцы. Создатели хотят создать наилучший многопользовательский опыт, поэтому им потребуется дополнительное время для его полировки.

Expeditions предлагает большой объем контента, включающий 80 миссий, более 120 побочных заданий и 9 различных карт, разделенных на 3 региона. Кроме того, есть более 30 км² проходимой местности, также как и в игре SnowRunner при ее выпуске. В будущем разработчики планируют добавить еще больше контента, миссий, транспортных средств, инструментов, специалистов и других функций.

Создатели подчеркивают, что игра Expeditions не заменит SnowRunner, а предлагает другой функционал с уклоном на исследование. Обе игры будут получать обновления и поддержку весь год. Первое обновление уже выпущено на ПК, а на консолях оно будет доступно на этой неделе. Saber Roadmaps призывает всех игроков оставлять свои отзывы и комментарии, чтобы они могли продолжать улучшать игру и удовлетворять потребности своей игровой аудитории.