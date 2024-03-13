Компания GameSir представила новый мобильный игровой контроллер X2s Type-C, который обеспечивает максимальную точность и аккуратность при игре на мобильных устройствах

Компания GameSir представила новый мобильный игровой контроллер X2s Type-C, который обеспечивает максимальную точность и аккуратность при игре на мобильных устройствах. Благодаря стикам и триггерам на эффекте Холла, этот контроллер предлагает бесшовное соединение и устраняет дрейф стиков, продлевая срок службы кнопок. Он совместим с iPhone 15-й серии и телефонами на базе Android, а также адаптируется к различным размерам телефонов. Мобильный контроллер GameSir X2s Type-C уже доступен для покупки по цене $45,99/ £49,99/ €59,99.

реклама

Особенности контроллера включают подвижный порт Type-C для надежного соединения и плавного игрового процесса. Стики на эффекте Холла и аналоговые триггеры обеспечивают точное управление и высокую долговечность. Контроллер также оснащен функцией Turbo, которая позволяет стрелять быстрее без задержек. Кнопки Capture + A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT передают полный контроль в руки пользователя.

Приложение GameSir APP позволяет настроить стики, триггеры и раскладку кнопок. Геймеры также могут насладиться комфортом благодаря прорезиненному покрытию задней части контроллера, которое обеспечивает мягкость и комфорт. Двухцветный дизайн контроллера соответствует эстетическим предпочтениям геймеров.

Мобильный контроллер GameSir X2s Type-C является удобным и надежным инструментом для игры на мобильных устройствах. Он обеспечивает точное управление, высокую долговечность кнопок и возможность быстрой стрельбы. Контроллер совместим с iPhone и устройствами на базе Android. Он имеет прорезиненное покрытие для комфорта и эстетически приятный дизайн. Игровой контроллер GameSir X2s Type-C доступен для покупки по цене $45,99/ £49,99/ €59,99.