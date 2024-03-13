Согласно базе данных SSD TPU, твердотельный накопитель Microsoft Z1000 форм-фактора M.2 22110 выпустили еще в 2020 году

Согласно базе данных SSD TPU, твердотельный накопитель Microsoft Z1000 форм-фактора M.2 22110 выпустили еще в 2020 году, а на прошлой неделе известный аппаратный тайпстер yuuki_ans слил фотографии и спецификации. В их посте в социальной сети от 7 марта крупным планом показан потенциальный продукт корпоративного класса - контроллер CNEX Labs CNX-2670AA-CB2T, 96-слойная флэш-память Toshiba BiCS4 eTLC NAND и 1 ГБ кэш-памяти Micron MT40A1G8SA-075:E DDR4 RAM.

Таинственный накопитель, судя по всему, является инженерным образцом (PV1.1) - на прикрепленной этикетке указана возможная дата производства 18 мая 2020 года, но номер детали и серийный код на фотографии, представленной yuuki, отредактированы. Спецификации PCIe не раскрываются, но эксперты полагают, что здесь присутствует стандарт 4.0 (учитывая возраст прототипа).

реклама

Удлиненный форм-фактор и наличие контроллера CNEX Labs позволяют предположить, что Microsoft подготовила модель емкостью 960 ГБ для использования в серверах данных. Незанятые места на плате свидетельствуют о различных конфигурациях. Дополнительные точки крепления BGA могут представить еще один чип DRAM, а с обеих сторон печатной платы Z1000 есть достаточно места для установки дополнительных конденсаторов. Предполагается, что наряду с утечкой информации о 960 ГБ существуют варианты на 2 и 4 ТБ - "широкий портфель" доработанных продуктов Z1000 может находиться в эксплуатации прямо сейчас, но широкая публика вряд ли увидит их за пределами предприятий Microsoft.