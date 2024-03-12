Компания Thermaltake представила интересную подставку Triple Racing Monitor Stand

Компания Thermaltake представила интересную подставку Triple Racing Monitor Stand (модель называется GEA-RMS-TMSBLK-01), предназначенную для установки трех мониторов с диагональю до 32 дюймов каждый. Эту подставку можно использовать как с плоскими экранами (flat screen), так и с изогнутыми мониторами, как показано на фотографиях Thermaltake ниже.

Дугу крыльев подставки можно регулировать в широких пределах. Подставка изготовлена из прочной холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм, и Thermaltake рекомендует использовать ее в паре с 32-дюймовым монитором GR500 Racing Sim cockpit rig, TGM-V32CQ с радиусом кривизны 1000R.

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На каждой из трех поверхностей подставки имеется стандартное крепление VESA для дисплея. Цену компания не сообщила.