Resizable BAR позволяет процессору (программному обеспечению) видеть видеопамять как единый смежный адресуемый блок, а не через 256-мегабайтные апертуры.

В феврале сообщество модов принесло поддержку изменяемого размера BAR на несколько старых платформ, а теперь мы обнаружили мод, который принес ее на некоторые старые GPU. Мод NVStrapsReBAR от terminatorul, который является форком от мода ReBarUEFI от xCurio, приносит поддержку изменяемого размера BAR для графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 20-й и GTX 16-й серий, основанных на графической архитектуре "Turing". Этот мод предназначен для опытных пользователей и потенциально может вывести из строя вашу материнскую плату. NVIDIA официально реализовала поддержку изменяемых размеров BAR в своих графических процессорах RTX 30 серии "Ampere" в ответ на графические процессоры AMD Radeon RX 6000 RDNA 2, в которых эта технология была реализована под маркетинговым названием Smart Access Memory. В то время как AMD впоследствии ретроактивно включила эту технологию даже в более старые графические процессоры RDNA серии RX 5000, NVIDIA не сделала этого для "Turing".

NVStrapsReBAR - это мод прошивки UEFI для материнской платы. Он изменяет способ, которым ваша системная прошивка согласовывает размер BAR с GPU при загрузке. Существует только два способа модификации платформы для включения изменяемого размера BAR на неподдерживаемой платформе - модификация прошивки материнской платы или видео BIOS. Проверка подписи процессорами безопасности в графических процессорах NVIDIA делает путь модификации видео-BIOS невозможным для большинства пользователей; к счастью, модификация прошивки материнской платы не так сложна. Автор прилагает обширную документацию по использованию этого мода. Автор протестировал работу мода с графическими процессорами "Turing", однако он не работает с более старыми графическими процессорами NVIDIA, включая "Pascal". Resizable BAR позволяет процессору (программному обеспечению) видеть видеопамять как единый смежный адресуемый блок, а не через 256-мегабайтные апертуры.

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