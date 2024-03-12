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ddr22
Команда разработчиков 2:21 перенесла "Маленькое большое приключение Твинсена" на движок Unity
Команда разработчиков 2:21, известная своей работой на движке Unreal Engine 5, перенесла разработку игры "Маленькое большое приключение Твинсена" на движок Unity

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Команда разработчиков 2:21, известная своей работой на движке Unreal Engine 5, перенесла разработку игры "Маленькое большое приключение Твинсена" на движок Unity. Руководитель команды Бен Лимаре объявил об этом переходе после заключения новой сделки с издательством. Лимаре отметил, что первоначальный прототип игры был разработан на движке Unreal Engine 5, однако из-за сложностей с его масштабированием для большого мира, команда приняла решение полностью переделать игру на основе новых принципов, перейдя на движок Unity.

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Такой выбор движка вызвал удивление, учитывая недавний скандал с "Платой за выполнение", который имел место с Unity Technologies. Однако команда разработчиков объяснила, что использование Unity стало возможным благодаря инструменту, разработанному Себастьяном Вианном, ветераном Adeline Software. Этот инструмент позволяет воссоздавать уровни и обходить препятствия в игре, используя данные оригинальной игры. С помощью Unity команда сможет сохранить суть и логику оригинальной игры и настроить ее адаптацию под новый движок.

В закулисном видео, предоставленном командой 2:21, показаны процесс импорта оригинальной сцены из игры на движок Unity. В комментариях они отмечают, что не используют оригинальные текстуры в финальной игре. Вместо этого, они используют данные из оригинальной игры, чтобы помочь им в разработке игры.

Перенос разработки "Маленького большого приключения Твинсена" на движок Unity является стратегическим решением команды 2:21, которая стремится сохранить суть и последовательность оригинальной игры. Они надеются создать новую игру, которая сочетает в себе классический сюжет и геймплей с современными технологиями и функциональностью Unity. Команда продолжает работать над адаптацией оригинальных сцен и географической преемственностью, чтобы удовлетворить ожидания фанатов игры.

#2:21
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