Компания Qualcomm объявила о дате выпуска своего нового чипсета Snapdragon 8s Gen 3, который станет частью линейки флагманских SoC для смартфонов

Компания Qualcomm объявила о дате выпуска своего нового чипсета Snapdragon 8s Gen 3, который станет частью линейки флагманских SoC для смартфонов. Она намерена расширить свою линейку и привлечь клиентов с более низкой ценой, чтобы вернуть свою утраченную долю рынка. Тизер, обнаруженный на платформе Weibo, указывает на то, что Snapdragon 8s Gen 3 будет представлен 18 марта. Ожидается, что он будет менее мощным, чем Snapdragon 8 Gen 3, но по-прежнему обладать всеми необходимыми функциями.

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Согласно утечкам информации, Snapdragon 8s Gen 3 будет иметь более низкую производительность по сравнению с предыдущим поколением. Этот чипсет будет оснащен медленной версией графического процессора Adreno 735, в то время как Snapdragon 8 Gen 3 использовал Adreno 750. Компания Qualcomm, вероятно, идет на такой шаг, чтобы предложить более доступную альтернативу, позволяющую производителям мобильных устройств снизить затраты без значительной потери производительности.

Это решение может прийти на выручку партнерам Qualcomm, таким как Samsung, которые сталкиваются с выбором между увеличением цены своих устройств для компенсации дорожающих чипсетов или сокращением маржи, чтобы конкурировать с более доступными ценами. Snapdragon 8s Gen 3 предлагает компаниям сохранить свою маржу при более низкой стоимости чипсета.

Однако пока неизвестно, как новый чипсет проявит себя на практике и как будет сравниваться с предыдущим поколением. Будет интересно увидеть, какие устройства он поддерживает и какая будет реакция потребителей на эту более доступную версию флагманского чипсета. Также в будущем Qualcomm может представить более медленную версию Snapdragon 8s Gen 4, чтобы удовлетворить разные потребности рынка.