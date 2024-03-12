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ddr22
NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell получит память GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с
Как сообщает источник, новые графические процессоры будут состоять из флагманских чипов GB202 и GB203, а их конфигурация памяти может включать использование 28 Гбит/с GDDR7 с 512-битным интерфейсом

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Появились слухи о новом графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell. Как сообщает источник, новые графические процессоры будут состоять из флагманских чипов GB202 и GB203, а их конфигурация памяти может включать использование 28 Гбит/с GDDR7 с 512-битным интерфейсом. Несмотря на то, что эти данные пока представлены как слухи, они имеют значительное влияние на сегмент ультраэнтузиастов, так как обеспечивают высокую пропускную способность памяти и больший ее объем.

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Также сообщается, что GPU GB202 будет полноценным чипом, в то время как GB203 будет урезанным GB202. Пока неизвестно, будут ли использоваться чиплеты или монолитный дизайн для карт нового поколения. Слухи также указывают на то, что флагманский графический процессор GB202 будет работать с 512-битным интерфейсом памяти, в то время как текущий флагманский процессор Nvidia Ada AD102 имеет 384-битный интерфейс. Это может привести к изменению иерархии памяти в семействе GeForce RTX 50 Blackwell.

Важно отметить, что эти данные пока не подтверждены, так как NVIDIA все еще работает над различными конфигурациями и моделями продукта. Ожидается, что NVIDIA предложит несколько вариантов памяти с разной частотой DRAM и объемом для разных моделей.

Хотя эти данные пока неофициальны, их можно рассматривать как возможные характеристики графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell.

#nvidia
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