На данный момент проводятся последние испытания на объектах в Техасе

Компания SpaceX проводит крупные испытания в преддверии третьего полета космического корабля Starship. На данный момент проводятся последние испытания на объектах в Техасе. Ожидается, что третий полет станет самым значимым событием для компании, так как это будет третья попытка запуска самой большой ракеты в мире. В предыдущем испытании Starship успешно отделились первая и вторая ступени, а для третьего испытания SpaceX внесла обновления в ракету и построила новую стартовую площадку.

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Одним из важных элементов стартовой площадки является система затопления, которая долгое время была причиной задержек между вторым и третьим испытательными полетами. Но, судя по снимкам источников, тест системы прошел успешно, что позволяет SpaceX приближаться к запланированному запуску третьего звездолета. Кроме того, компания провела "мокрую" генеральную репетицию, заполнив звездолет топливом и проверив его системы перед запуском.

Помимо того, SpaceX провела модернизацию корабля и системы управления двигателями. Будущие корабли будут оснащены электронной системой управления вектором тяги для двигателей. Также были изменены система пожаротушения, которая минимизирует утечки внутри ракеты, и система TVC, которая снижает вероятность возгораний. В Super Heavy были модернизированы баки, чтобы избежать попадания загрязнений в двигатели.

Таким образом, SpaceX продолжает свои подготовки к третьему полету Starship, проводя крупные испытания и внося изменения в системы ракеты. Это значимое событие для компании, которое может принести им большие успехи в будущем.