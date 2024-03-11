Ожидается, что новые модели будут оснащены OLED-дисплеями, датчиками Face ID и фронтальной камерой в альбомной ориентации

Компания Apple готовится к серьезному редизайну своих планшетов iPad Pro и iPad Air. Ожидается, что новые модели будут оснащены OLED-дисплеями, датчиками Face ID и фронтальной камерой в альбомной ориентации. Такой шаг позволит устройствам обеспечить более широкий обзор и удобство использования в ландшафтном режиме. Кроме того, изменения в дизайне ожидаются и для моделей iPad Air.

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Известно, что предыдущая модель iPad 10 уже имеет фронтальную камеру в альбомном режиме. Однако новые утечки информации указывают на то, что Apple может расширить эту функцию и на другие модели, включая iPad Air и возможно даже iPad mini 7. Это может стать одним из нововведений, предложенных компанией в этом году.

Несмотря на планы по изменению ориентации камеры и датчиков Face ID, компания, вероятно, не внесет существенных изменений во внутренние компоненты устройства. Это обусловлено тем, что остальные внутренние части iPad Pro и iPad Air могут остаться прежними. Однако необходимые изменения понадобятся для перехода к новой ориентации камеры и датчиков.

Ожидается, что iPad Air будет доступен в двух размерах дисплея - 10,9 и 12,9 дюймов. Одновременно OLED-модели iPad Pro также получат обновление размера экрана, предлагая своим пользователям чуть большую панель, чем у предыдущих моделей. Кроме того, Apple, вероятно, работает над созданием планшета с более тонкими рамками, чтобы сделать его более компактным и стильным.

В целом, данные изменения в планшетах iPad Pro и iPad Air позволят пользователям насладиться широким спектром новых функций, включая улучшенную ориентацию камеры и датчиков, больший дисплей и более тонкий дизайн. Apple ожидает представить обновленные модели в ближайшие месяцы и продолжает работать над усовершенствованием своих продуктов, чтобы удовлетворить потребности своих пользователей.