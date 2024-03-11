Патч 1.1 выйдет 14 марта и добавит новый бесплатный квест под названием The Vision, а также платный контент, включающий различные эмоции и предметы

Компания Cygames представила подробности о предстоящих обновлениях для игры Granblue Fantasy: Relink. Патч 1.1 выйдет 14 марта и добавит новый бесплатный квест под названием The Vision, а также платный контент, включающий различные эмоции и предметы.

Обновление 1.2, запланированное на апрель, представит двух новых играбельных персонажей – Сеофона и Твайена, которых можно будет разблокировать в игре или купить за реальные деньги. В мае выйдет обновление 1.3, в котором добавят еще одного играбельного персонажа – Сандалфона.

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Granblue Fantasy: Relink получила положительные отзывы и коммерческий успех, сумев продать миллион копий всего за одиннадцать дней. Из других новостей Granblue Fantasy на прямой трансляции сообщили, что файтинг Versus получит двух новых играбельных DLC-персонажей в ближайшие два месяца: Вейн в апреле и Беатрикс в мае.