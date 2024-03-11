Они представили свою инновационную архитектуру под названием "Fabric Architecture", которая обещает быть в 100 раз более эффективной, чем существующие варианты. Архитектура Efficient Computers нацелена на революцию в сегменте маломощных вычислений.

Чип-стартап Efficient Computers получил значительное финансирование в размере $16 млн от венчурной компании Eclipse. Они представили свою инновационную архитектуру под названием "Fabric Architecture", которая обещает быть в 100 раз более эффективной, чем существующие варианты. Архитектура Efficient Computers нацелена на революцию в сегменте маломощных вычислений.

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Новая архитектура разработана для замены проприетарных архитектур процессоров и набирает популярность среди инвесторов. "Fabric Architecture" представляет собой реконфигурируемые процессоры потока данных и обещает быть более эффективной и энергоэффективной, чем микроконтроллеры и графические процессоры. Она может быть использована в различных отраслях, таких как медицинские устройства, мониторинг гражданской инфраструктуры, спутники, оборона и безопасность.

Архитектура Fabric основана на потоке данных. Она позволяет переключаться между различными конфигурациями процессора на лету, что позволяет ей эффективно выполнять специализированные алгоритмы или задачи. Благодаря этой особенности и обеспечению эффективного потока данных, архитектура Fabric может превзойти традиционные процессоры в выполнении определенных рабочих нагрузок.

Помимо этого, Efficient Computers также может использовать уже существующие программные продукты из экосистемы с открытым исходным кодом. Компания уже разработала тестовый чип под названием "Monza", который они планируют использовать в различных отраслях с низким энергопотреблением. Если их архитектура Fabric окажется успешной, компания может занять лидирующие позиции в этом сегменте.

Процессоры с низким энергопотреблением становятся все более популярными. Большой игрок в этой области - APU Phoenix от AMD. Хотя пока нельзя утверждать, что архитектура Fabric от Efficient Computers станет широко распространенной в индустрии, развитие стартапа позволяет предполагать, что мы скоро увидим первые процессоры на основе их архитектуры.