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ddr22
Студия разработчиков "Outcast - A New Beginning" поделилась информацией об игре
Студия разработчиков "Outcast - A New Beginning" поделилась информацией о механике открытого мира своей игры

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Студия разработчиков "Outcast - A New Beginning" поделилась информацией о механике открытого мира своей игры. Основным мотивом при создании игры была свобода игроков. Разработчики хотели, чтобы игроки не чувствовали себя ограниченными в выборе своего пути и поэтому создали детализированный открытый мир, в котором игроки смогут свободно перемещаться. В игре предоставлены различные средства передвижения, такие как скольжение по обрывам и проникновение в глубины долин Адельфы с помощью костюма скольжения. В дальнейшем игроки откроют возможность использовать реактивный спринт и реактивный ранец для передвижения не только по суше, но и по воде. 

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Особое внимание уделено квестам в игре. Каждая из семи деревень имеет свою историю, которая ждет, чтобы ее разгадали. Игрокам предоставлена свобода выбора в решении квестов - они могут помогать деревням различными способами, в зависимости от своих предпочтений. Например, игроки могут помочь деревне Саппа восстановить укротителя вентлопов, либо отправиться на базу захватчиков, чтобы спасти укротителя. 

Исследование мира также является важным аспектом игры. Погружаясь в процесс, игроки начинают доверять свему арсеналу и осваивать новые способности. В игре предоставлен большой выбор модулей для оружия, которые можно менять на лету, а также новые древние силы, получаемые при освобождении деревень. Таким образом, игроки смогут использовать более 100 000 комбинаций для настройки своего оружия и способностей.

Студия разработчиков выразила признательность своим фанатам, которые поддерживают игру с 1999 года. Они стремятся не только оставить свои предыдущие достижения в игре, но и сделать "Изгоя" доступным для нового поколения игроков, включая множество отсылок и пасхалок для ярых фанатов Outcast. Основная цель разработчиков - создать игру, которая будет дарить свободу и значимые моменты в уникальном открытом мире Адельфы.

#outcast - a new beginning
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