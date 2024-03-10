Это приобретение является важным событием для Nikon и сулит захватывающее будущее

Японская компания Nikon объявила о приобретении американского производителя цифровых кинокамер RED. RED, основанная в 2005 году, известна своими камерами RED One 4K и V-Raptor X. Это сотрудничество вызывает интерес, учитывая исковое разбирательство между Nikon и RED, которое произошло менее года назад.

В процессе иска RED обвинила Nikon в нарушении патентов на сжатие видео. Однако судебное разбирательство было быстро решено, и, кажется, компании наладили дружеские отношения и приняли решение объединить усилия. Это сделает Nikon, известную компанию в сфере фотографии, брендом на рынке кинокамер. Вместе Nikon и RED намерены переосмыслить рынок профессиональных цифровых кинокамер и расширить возможности в кино- и видеопроизводстве.

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Это приобретение является важным событием для Nikon и сулит захватывающее будущее для фото- и кинооператоров.