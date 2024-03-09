Официальный североамериканский интернет-магазин компании MSI начал продажи своего нового портативного игрового ПК Claw A1M

Официальный североамериканский интернет-магазин компании MSI начал продажи своего нового портативного игрового ПК Claw A1M. Ранее на этой неделе СМИ заметили преждевременное появление этого устройства в магазине Newegg, что, возможно, предвещает, что 8 марта (вчера) его выпустят в США.

Похоже, что MSI не торопится с выходом Claw на мировые рынки - в конце прошлого месяца немецкие покупатели получили "ранний" доступ к предзаказу благодаря тому, что на сайте de-store.msi.com появилась базовая модель (Handheld CLAW A1M-036), а устройства были заявлены как "в наличии".

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Американские покупатели также ограничены начальным уровнем "052US" SKU - официальная цена в магазине MSI в день выпуска составляет $699.00. Эта модель оснащена процессором Intel Core 5 135H "Meteor Lake" и 512 ГБ встроенной памяти.

Newegg вернул в список три варианта MSI Claw A1M, хотя и с измененной датой выпуска - 15 марта. Желающие могут предварительно заказать версию Core Ultra 7 + 1 TB SSD за $799 или среднюю модель MSI Core Ultra 7 + 512 GB за $749.

На странице товара Newegg для базовой конфигурации Core Ultra 5 + 512 ГБ SSD указан тот же ценник в $699, что и в официальном листинге MSI. Мы не уверены, что западное эмбарго было снято в связи с сегодняшним выпуском в Северной Америке - возможно, на следующей неделе появятся англоязычные обзоры.

Китайские издания, публикующие обзоры, экспериментируют с пресс-образцами с середины февраля.