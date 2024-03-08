Компания Enermax вернулась с очень перспективной мини-башней

Компания Enermax вернулась с очень перспективной мини-башней. В новом корпусе Enerpazo EP237 mini-tower PC можно разместить полноразмерную материнскую плату ATX, 360-миллиметровый радиатор и достаточное количество PCIe-разъемов для больших видеокарт.

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Корпус ENERPAZO EP237 mini-tower PC обеспечивает эффективную поддержку охлаждения и возможности расширения. Он совместим с материнской платой ATX и позволяет установить кулер AIO с радиатором длиной до 360 мм и толщиной до 38 мм. ENERPAZO EP237 оснащен одним вентилятором ARGB, семью многоразовыми слотами PCIe и магнитно-прозрачной боковой панелью из закаленного стекла.

Несмотря на то, что корпус поддерживает аппаратные платформы высокого класса, он имеет довольно небольшие размеры: они составляют 410 х 210 х 450 мм (ДхШхГ). Перфорированная передняя панель имеет большую площадь, поэтому в систему будет поступать много воздушного потока для охлаждения. Если вы используете 360-миллиметровый радиатор, вам, возможно, придется проверить размеры вашей видеокарты. Корпус поддерживает графические процессоры длиной до 365 мм без радиатора спереди. Если вы используете воздушный кулер, то в корпусе найдется место для него высотой до 162 мм.

Корпус будет доступен в черном и белом цветах. В этом месяце в Европу поступит версия Special Edition с четырьмя дополнительными RGB-вентиляторами. Стандартная версия поставляется с одним вентилятором RGB.