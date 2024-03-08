Компания BenQ представила новый профессиональный монитор PD3225U, специально разработанный для пользователей Mac и MacBook Pro

Компания BenQ представила новый профессиональный монитор PD3225U, специально разработанный для пользователей Mac и MacBook Pro. Он оснащен технологией IPS Black, которая обеспечивает более глубокий черный цвет и яркие цвета благодаря минимизации утечки света и улучшению жидкокристаллической матрицы. Монитор также поддерживает согласование цветов с устройствами Mac в режиме M-book и управление с помощью клавиатуры iKeyboard. Он также предлагает функцию Color Match для точности цветопередачи и сертификаты Calman Verified, Pantone Validation и Pantone SkinTone Validation.

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PD3225U имеет эксклюзивную технологию BenQ Uniformity для достоверного цвета и стабильной яркости из любого угла. Он также оснащен программным обеспечением BenQ Display ColorTalk, которое позволяет легко согласовывать цвета между монитором и MacBook Pro без использования калибратора. Для творческих работников, которым требуется большое рабочее пространство, PD3225U позволяет расширить его до двух 4K-мониторов с помощью технологии Daisy Chain через Thunderbolt. Он также поддерживает функцию iKeyboard Control для удобного управления яркостью и громкостью динамиков с помощью клавиатуры MacBook.

В PD3225U встроен KVM-переключатель, позволяющий пользователям управлять двумя системами с одной клавиатуры и мыши с помощью Hotkey Puck G2, которое предоставляет быстрый доступ к наиболее используемым функциям дисплея. Монитор также оснащен портом Thunderbolt 3, двумя портами HDMI, DisplayPort и USB-концентратором для широких возможностей подключения. Он имеет гибкую эргономику, позволяющую наклонять, поворачивать и регулировать его положение, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности пользователей.

PD3225U также заботится об экологической чистоте - 85% монитора изготовлено из переработанных материалов, упаковка выполнена из полностью перерабатываемого картона для минимального воздействия на окружающую среду. Монитор оборудован функцией автоматического отключения питания, что позволяет экономить энергию, выключая экран после определенного периода бездействия.

Монитор PD3225U стал идеальным дополнением для творческих работников, использующих устройства Mac и MacBook Pro, благодаря своим высоким характеристикам цветопередачи, широким возможностям подключения и экологической эффективности. Он предлагает точность цветопередачи, расширенное рабочее пространство, удобное управление и настраиваемый интерфейс, который делает его идеальным выбором для профессиональных творческих процессов.