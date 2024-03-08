Он совместим с материнской платой ATX и позволяет установить AIO-кулер с радиатором длиной до 360 мм и толщиной до 38 мм

Компания ENERMAX представила новый корпус ENERPAZO EP237 для minitower ПК с поддержкой охлаждения и возможностью расширения. Он совместим с материнскими платами ATX и позволяет установить AIO-кулер с радиатором до 360 мм и толщиной до 38 мм.

Корпус оснащен вентилятором ARGB, магнитной прозрачной боковой панелью из закаленного стекла и семью слотами PCIe. ENERPAZO EP237 обладает компактным дизайном размером 410 мм х 210 мм х 450 мм. Кроме того, он поддерживает до восьми вентиляторов и имеет удобные функции, включая кольцо для крепления ручки на боковой панели и пылевые фильтры на верхней панели.

реклама

Серия ENERPAZO EP237 доступна в черном и белом вариантах, а также специальном белом издании с вентиляторами ENERMAX SquA RGB PWM. Корпус уже доступен в Японии и Тайване, а в Европе он будет выпущен в марте.