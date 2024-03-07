В школе штата Керала, Индия, был представлен робот-учитель с искусственным интеллектом, использующий генеративный ИИ для персонализированного обучения

В школе штата Керала, Индия, был представлен робот-учитель с искусственным интеллектом, использующий генеративный ИИ для персонализированного обучения. Названный Айрис, гуманоид разработан компанией Makerlabs в рамках проекта индийского правительственного агентства NITI Aayog Atal Tinkering Lab.

Айрис говорит на трех языках и способен отвечать на сложные вопросы. Цель разработчиков заключается в создании персонализированной системы обучения, адаптированной к индивидуальным потребностям и предпочтениям каждого ученика. Используя эту систему, педагоги могут проводить более интересные и эффективные уроки.

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В связи с этим, правительство Индии недавно выпустило рекомендацию, согласно которой компании, разрабатывающие ИИ-инструменты, должны получить разрешение перед их публичным выкладыванием в интернет. Рекомендация также подчеркивает необходимость пометки "ненадежных" или находящихся на стадии тестирования инструментов ИИ и ограничение доступа к ним только с разрешения правительства.