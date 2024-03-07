Линейка включает в себя корпус PHOENIX ATX и пять игровых настольных ПК с этим корпусом

Корпус PHOENIX ATX предназначен для установки новейших видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 SUPER на платформе INTEL 14-го поколения и AMD Ryzen 7.

Он обладает большим внутренним пространством и удобным дизайном, поддерживает системы воздушного и жидкостного охлаждения, а также имеет RGB-подсветку и интеллектуальные возможности подключения. Компания предлагает пять готовых ПК с различными конфигурациями, чтобы удовлетворить нужды разных пользователей.

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Корпус PHOENIX ATX также обеспечивает эффективное охлаждение и вентиляцию, поддерживая до 9 вентиляторов и радиаторов AIO. Он имеет щедрый дизайн интерьера для установки материнских плат и видеокарт, а также предлагает удобную прокладку кабелей. В целом, PHOENIX ATX является идеальным выбором для геймеров и создателей контента, которым требуются средние по размеру игровые компьютеры с хорошей системой охлаждения и много места для компонентов.