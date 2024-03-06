Доход индустрии флеш-памяти NAND вырос на 24,5% в 4 квартале 2023 года, ожидается, что в 1 квартале он увеличится еще на 20%

Доходы от индустрии флеш-памяти NAND выросли на 24,5% в четвертом квартале 2023 года, достигнув 11,49 млрд. долларов США. Это обусловлено стабилизацией конечного спроса и увеличением заказов на компоненты.

В первом квартале 2024 года ожидается дальнейший рост доходов на 20%, благодаря улучшению уровня запасов и росту цен. Компания Samsung показала значительный рост объема поставок и выручки благодаря повышенному спросу на серверы, ноутбуки и смартфоны. SK Group также увеличила выручку.

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Компания Western Digital отметила небольшое снижение объема поставок, но рост выручки благодаря увеличению ASP и восстановлению цен. Kioxia сообщила о скромном росте поставок и выручки. Цены на рынке выросли почти на 10%, однако Micron сократил поставки для повышения рентабельности. Micron также прогнозирует рост спроса на флеш-память NAND на 15-20% в год.