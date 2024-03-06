Технологии NVIDIA, такие как DLSS, Reflex и трассировка лучей, продолжают интегрироваться в новые игры и приложения для улучшения опыта игроков на графических ускорителях GeForce RTX

Технологии NVIDIA, такие как DLSS, Reflex и трассировка лучей, продолжают интегрироваться в новые игры и приложения для улучшения опыта игроков на графических ускорителях GeForce RTX. На этой неделе был представлено три новых игры, которые поддерживают NVIDIA DLSS: Sons Of The Forest, Hellbreach: Vegas и REVEIL.

Sons Of The Forest - это выживание и крафтинг в открытом мире, которое получило обновление с поддержкой DLSS 2. Также было представлено приложение REVEIL, психо-триллер от первого лица, и шутер от первого лица Hellbreach: Vegas, оба с поддержкой DLSS 2 и DLAA.

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Было также отмечено важность использования DLSS и RTX в игре Mortal Kombat 1, а также показаны впечатляющие скриншоты от профессионалов скриншотинга, демонстрирующие визуальные возможности технологий NVIDIA.