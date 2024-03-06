Разделение запланировано на вторую половину 2024 года и прогресс в его завершении уже достигнут

Компания Western Digital Corp. обновила информацию о планах разделения компании на две независимые публично торгуемые компании. Разделение запланировано на вторую половину 2024 года и прогресс в его завершении уже достигнут. Это включает создание юридического лица, передачу контрактов, подачу правительственных документов и назначение руководителей после разделения.

Разделение позволит каждой компании более эффективно разрабатывать инновационные технологии и продукты, укреплять свои позиции на рынке и работать более эффективно. Компания проделала важную работу, чтобы обеспечить успешный переход к независимым компаниям, улучшить операционную эффективность и создать готовую основу для разделения.

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Руководители компании также были назначены и осуществление плановых назначений будет зависеть от завершения разделения.