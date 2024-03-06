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Компания Simply NUC представила новую мини-рабочую станцию Onyx Pro, которая расширяет линейку продуктов Onyx. Оснащенная процессором Intel Core i9 vPro "Raptor Lake" 13900H, графикой Intel IRIS Xe и дополнительными видеокартами,
Onyx Pro предлагает высокую производительность и широкие возможности использования, включая захват видео, искусственный интеллект, проектирование и анализ больших баз данных. С различными портами и слотами, включая оптоволоконные порты 10GbE SFP+, Onyx Pro также обеспечивает расширенные сетевые возможности.
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Стоимость Onyx Pro составляет $1199 и он доступен для заказа на сайте Simply NUC.