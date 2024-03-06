Министерство установило правило, согласно которому общая производительность обработки не должна превышать 4800 баллов, что ограничивает производительность на уровне 600 FP8 TFLOPS. Instinct MI309 не соответствует этому требованию, поэтому AMD должна получить лицензию на его экспорт.

AMD задерживает выпуск своего новейшего ускорителя искусственного интеллекта, Instinct MI309, на китайском рынке из-за препятствий на экспорт из США. Этот чип, разработанный в соответствии с экспортными правилами США, предназначен для продажи китайским компаниям.

Однако его производительность оказалась слишком высокой, чтобы получить одобрение Министерства торговли США без экспортной лицензии. Министерство установило правило, согласно которому общая производительность обработки не должна превышать 4800 баллов, что ограничивает производительность на уровне 600 FP8 TFLOPS. Instinct MI309 не соответствует этому требованию, поэтому AMD должна получить лицензию на его экспорт.

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Пока неизвестно, какой китайский клиент пытался приобрести этот чип, но возможно, это одна из лабораторий искусственного интеллекта в Китае, нуждающаяся в обучающем оборудовании. Эта ситуация напоминает продажу NVIDIA чипов A800 и H800 в Китай до прекращения экспорта из США. В настоящее время китайские компании могут использовать облачные сервисы, но они находятся под наблюдением американских регуляторов.