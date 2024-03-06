Эти устройства имеют высокое соотношение ввода/вывода к логическим ячейкам и до 30% меньшее общее энергопотребление по сравнению с предыдущим поколением.

AMD представила новое семейство ПЛИС Spartan UltraScale+, которые предлагают экономичную и энергоэффективную производительность для широкого спектра приложений. Эти устройства имеют высокое соотношение ввода/вывода к логическим ячейкам и до 30% меньшее общее энергопотребление по сравнению с предыдущим поколением.

Они также обладают надежными функциями безопасности, включая защиту ИС, предотвращение несанкционированного доступа и максимальное время безотказной работы. ПЛИС Spartan UltraScale+ оптимизированы для работы с большим количеством входов/выходов и гибкими интерфейсами, что позволяет легко интегрировать их с различными устройствами или системами.

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Семейство также обеспечивает снижение энергопотребления до 30%, поддержку контроллера памяти LPDDR5 и поддержку PCIe Gen 4 x8. Образцы и оценочные комплекты будут доступны в первой половине 2025 года.