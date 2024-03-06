Для максимальной производительности игры в 4K при 60 FPS рекомендуется видеокарта уровня GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XT

PlayStation Studios опубликовала системные требования для PC-версии игры "Horizon: Запретный Запад". Игра является второй частью франшизы и была изначально разработана эксклюзивно для PlayStation 5. Учитывая требования, можно сделать вывод, что они не являются особо специфичными для ПК.

Для максимальной производительности игры в 4K при 60 FPS рекомендуется видеокарта уровня GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XT, и процессор Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X. Для игры в 1440p при 60 FPS требуется GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800, и процессор Core i7-9700 или Ryzen 7 3700X. Для игры в 1080p при 60 FPS потребуются GeForce RTX 3060 или Radeon RX 5700, и процессор среднего уровня. На самом низком уровне разрешение 720p при 30 FPS достаточно будет GTX 1650 или RX 5500 XT.

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Также, разработчику потребовалось большое дисковое пространство - 150 ГБ, что указывает на использование более высокого разрешения игровых ресурсов, чем в версии для PlayStation. Игра будет доступна на платформах Steam и Epic Games Store после ее выхода 21 марта.