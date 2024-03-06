Биткоин достиг исторического максимума в $69 210, ставя тем самым новую психологическую веху для криптовалюты

Биткоин достиг исторического максимума в $69 210, ставя тем самым новую психологическую веху для криптовалюты. Рост биткоина объясняется массовой волной инвестиций от новых спотовых биткоин-фондов ETF в США, а также увеличением рыночной капитализации и ежедневного оборота.

Некоторые аналитики считают, что это может привести к возвращению розничных инвесторов на рынок криптовалют. Несмотря на достижение нового рекорда, некоторые эксперты ждут резкой коррекции в ближайшее время.

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Однако они также отмечают, что долгосрочная перспектива биткоина остается положительной, и есть катализаторы, поддерживающие рост цены. Некоторые предсказывают, что биткоин достигнет отметки в $250 000 в ближайшем будущем.