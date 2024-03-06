Провал игры "Suicide Squad: Kill the Justice League" убедил Warner Bros. в том, что миру нужно больше игровых сервисов

Провал игры "Suicide Squad: Kill the Justice League" убедил Warner Bros. в том, что нужно сосредоточиться на игровых сервисах вместо одноразовых игр. Руководитель компании Джей Би Перретт обвинил провал игры в "непостоянстве" рынка крупнобюджетных проектов.

Он указал, что успех, подобный игре "Наследие Хогвартса", не гарантирован в индустрии ААА-игр. В ответ на это, Warner Bros. планирует сосредоточиться на своих основных франшизах и инвестировать в мобильные и условно-бесплатные развлечения, а также в игровые сервисы.

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Компания хочет создать игры-сервисы, где люди могут жить, работать, строить и играть длительное время, подобные "Наследию Хогвартса" и "Гарри Поттер". Вместе с тем, Warner Bros. не планирует полностью отказаться от одиночных игр, таких как грядущий экшен Wonder Woman.