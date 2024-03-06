Аналитик Дэн Гамбарделло прогнозирует, что криптовалюта Cardano (ADA) скоро достигнет нового исторического максимума

Аналитик Дэн Гамбарделло прогнозирует, что криптовалюта Cardano (ADA) скоро достигнет нового исторического максимума. В своих аргументах он ссылается на параллель между текущей ситуацией на рынке Cardano и декабрем 2020 года, когда произошло резкое повышение стоимости монеты.

реклама

Если цена продолжит увеличиваться в геометрической прогрессии, Cardano сможет достичь своего пикового курса в течение месяца. Сейчас стоимость ADA составляет 0,73 доллара, а с начала 2023 года она выросла на 22%.

Гамбарделло ожидает, что криптовалюта будет продолжать расти и достигнет отметки в 1,5 долларов, при этом возможно формирование сильного барьера сопротивления. Однако аналитик также не исключает возможности падения цены Cardano до отметки в 0,63 доллара, если покупатели потеряют контроль над рынком и восходящее движение будет исчерпано.