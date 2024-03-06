Apple продлила патент на дизайн стеклянного компьютера iMac, который описывает моноблок с изогнутой стеклянной поверхностью, создающей модуль клавиатуры и тачпада

Apple продлила патент на дизайн стеклянного компьютера iMac, который описывает моноблок с изогнутой стеклянной поверхностью, создающей модуль клавиатуры и тачпада. На задней части корпуса также может быть размещен дополнительный дисплей для отображения информации.

Патент предусматривает возможность подключения Macbook, iPhone или iPad к док-станции, расположенной за дисплеем. Все это является обновлением старого патента, которое Apple регулярно осуществляет, чтобы добавить новые детали и продлить срок действия патента.

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Эта концепция стеклянного компьютера iMac является одной из самых интересных и красивых идей, предложенных компанией. Назначение дополнительного дисплея на задней панели не совсем ясно, но, возможно, это может быть полезно для использования компьютера в различных сферах, таких как кассовые аппараты или стойки ресепшн.

В целом, концепция стеклянного iMac представляется привлекательной и инновационной.