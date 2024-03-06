Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В Красном море были повреждены кабели, что нарушило интернет-трафик

Подводные кабели в Красном море были повреждены, что привело к нарушению телекоммуникационных сетей и перенаправлению до четверти трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком, включая интернет-трафик.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Подводные кабели в Красном море были повреждены, что привело к нарушению телекоммуникационных сетей и перенаправлению до четверти трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком, включая интернет-трафик.

Четыре крупные телекоммуникационные сети сообщили о значительных перебоях в работе на Ближнем Востоке из-за перерезанных кабелей, однако точная причина повреждений и ответственность за это не установлены. Ремонтные работы кабелей не начнутся раньше, чем через месяц, из-за длительного получения разрешений. Повреждение подводных кабелей может вызвать массовые отключения Интернета, как это было после землетрясения на Тайване в 2006 году.

Также сообщается о предупреждении правительства Йемена о возможной атаке повстанцами на кабели, которые используются для интернет-подключения, и о связанных с этим проблемах в глобальных цепях поставок. Крупные телекоммуникационные компании обычно используют несколько подводных кабельных систем для перенаправления трафика в случае неисправностей и обеспечения непрерывного обслуживания.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

телекоммуникационные сети
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
4
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
19
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
20
Никки Хейли одержала свою первую победу над Дональдом Трампом в праймериз Вашингтона
4
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
20
Список мобильных телефонов Samsung, которые получат обновление Android 15
1
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
15
Список мобильных устройств Samsung, которые получат обновление Android 15
1
Создано мобильное приложение, которое позволяет определить местоположение черной дыры Млечного Пути
2
В Госдепартаменте США отрицают намерения отправлять на Украину свои войска
3
Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
2
Doroni представила персональный летательный аппарат будущего H1-X eVTOL со скоростью полета 305 км/ч
2
Появились фотографии первого серийного летающего автомобиля Xpeng eVTOL
+
Италия строит в море большую гибридную плавучую солнечно-ветряную электростанцию
1
Bild: Спецслужбы ФРГ играют в "низшей лиге" и не достойны называться настоящими разведчиками
+
Earth System Dynamics: Огромные солнечные панели могут способствовать выпадению осадков в пустыне
1
Politico: F-16 – это эталон хрупкости и капризности, способный поломаться даже "от чиха"
+
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
+
Компания «Трэкол» из Московской области показала новый мощный вездеход «ВЕГА-BH»
+
WP: Киев не может объяснить, куда "исчезли" 700 тысяч мобилизованных в ВСУ
12
Защищенный смартфон Unihertz Tank 3 с батареей на 23 000 мА*ч вышел в Китае
+

Популярные статьи

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
34
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
35
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
125
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
23
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
47
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
38
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
27
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
20
О предварительных итогах двух лет СВО
192
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
4

Сейчас обсуждают

REY_B_
12:37
Не слишком много.... Как бы Скайрим в современном качестве на 330 встал
По результатам опроса Залужный обогнал бы Зеленского и выиграл бы выборы президента на Украине
Mur
12:36
Вообще-то это он сказал киевлянам: «Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле».
Кличко считает ошибкой решение Зеленского уволить Залужного поста Главнокомандующего ВСУ
Alt Irony
12:35
Зачем советовать плохие корпуса, тем более новичкам? Это создаёт искаженное понимание как оно должно быть. Сейчас выпускают корпуса со своим блоком охлаждения с разных сторон, что обеспечивает не толь...
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
REY_B_
12:33
ATI Radeon 9000 Pro на старте стоил 150 баксов. Через год 100. При этом он тянул все игры на максималках, с самыми последними на то время технологиями. RX 550 и на старте ничего не тянул. Конечно межд...
Nvidia официально завершила 19-летнюю историю бренда GTX
Даня
12:30
и фсбшеников
Никки Хейли одержала свою первую победу над Дональдом Трампом в праймериз Вашингтона
Роман Иванов
12:25
Ну ниже всё сказали.
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
Levs05
12:21
Персонажи в игре прописаны намного качественнее и интереснее чем в фильме, по мне они даже внешне намного симпатичнее. Так же визуально игра смотрится довольно впечатляюще..
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
Alina Semenova
12:19
Ну, а почему такое происходит пояснения будут, а то в кричащей статье едва ли мата не хватает только. Мол не работает, мол шлак. Да, это факт. А почему?
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Alina Semenova
12:18
С таким успехом можно сесть за чистый unix. К чему интерфейсы?
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Сергей Мазур
12:17
Немцев в очередной раз ущемляют. Ну теперь и Китайцев получается. Японцы знали, что не стоит торопиться.
В Европе призвали отказаться от использования сенсорных экранов в автомобилях в целях безопасности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем