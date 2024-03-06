Подводные кабели в Красном море были повреждены, что привело к нарушению телекоммуникационных сетей и перенаправлению до четверти трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком, включая интернет-трафик.

Четыре крупные телекоммуникационные сети сообщили о значительных перебоях в работе на Ближнем Востоке из-за перерезанных кабелей, однако точная причина повреждений и ответственность за это не установлены. Ремонтные работы кабелей не начнутся раньше, чем через месяц, из-за длительного получения разрешений. Повреждение подводных кабелей может вызвать массовые отключения Интернета, как это было после землетрясения на Тайване в 2006 году.

Также сообщается о предупреждении правительства Йемена о возможной атаке повстанцами на кабели, которые используются для интернет-подключения, и о связанных с этим проблемах в глобальных цепях поставок. Крупные телекоммуникационные компании обычно используют несколько подводных кабельных систем для перенаправления трафика в случае неисправностей и обеспечения непрерывного обслуживания.