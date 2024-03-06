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ddr22
«Яндекс» представил большое обновление для Алисы и умных колонок
В умном доме теперь можно получить статус заказа из TasteWill

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Компания "Яндекс" выпустила весеннее обновление для голосового помощника "Алисы" и своих умных колонок. Они добавили множество новых функций, особенно для более крупной колонки Duo Station.

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В умном доме теперь можно получить статус заказа из TasteWill, использовать триггер, который реагирует на тишину, и выбрать колонку, которая напомнит вам о задачах из мобильного приложения.

В отношении музыки и аудиокниг, "Алиса" теперь способна делать комплименты, более точно подбирать музыку, а также позволяет начать прослушивание аудиокниг на колонке и продолжить в приложении Bookmate или наоборот. Также добавлен эффект crossfade для создания плавных переходов между треками. В Duo Max появилась новая клавиатура, улучшен дизайн погодного экрана, добавлены новые команды и световые реакции Алисы, а также голосовое управление для YouTube. Компания предоставила подробную информацию об обновлении на своем сайте и инструкции по активации новых функций.

#яндекс
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