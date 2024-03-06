Российские ученые из Smart Engines разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая может выявлять подделки в паспортах из более чем 500 шаблонов разных стран и регионов мира

Российские ученые из Smart Engines разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая может выявлять поддельные паспорта из более чем 500 шаблонов разных стран и регионов мира. Этот инновационный метод обучения ИИ был основан на подходе one-shot learning, который позволяет системе работать с одним изображением в качестве эталона и затем самостоятельно находить несоответствия на других образцах.

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Система ИИ анализирует не только основные развороты документа, но и другие страницы паспорта, а также производит проверку в трех диапазонах: видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном, что повышает шансы на обнаружение подделок.

Ученые верят, что разработанная система поможет сократить мошенничество, связанное с использованием поддельных документов, а также усилит борьбу с терроризмом. Однако некоторые эксперты предупреждают о возможных угрозах роста мошеннических схем, основанных на поддельных документах или их снимках, созданных с помощью нейросетей. В будущем такие системы помогут автоматизировать процессы ручной проверки документов в различных организациях и службах.