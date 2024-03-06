Инсайдеры сообщают, что будущие процессоры Intel из серии Arrow Lake для настольных моделей будут лишены технологии Hyper-Threading

Инсайдеры сообщают, что будущие процессоры Intel из серии Arrow Lake для настольных моделей будут лишены технологии Hyper-Threading, которая позволяет объединять два потока данных на одном ядре. Эти процессоры также откажутся от поддержки оперативной памяти DDR4 и получат необычное название - Core Ultra Series 2 или Ultra 200.

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Это вызывает вопросы у многих исследователей, поскольку до официального выпуска этих процессоров осталось всего полгода, и информации о них уже появилось довольно много и вся разнообразная.

Однако надежность информации подтверждает репутация китайского инсайдера Golden Pig Upgrade. Этот шаг Intel может оказать влияние на производительность и функциональность будущих улучшений процессоров.