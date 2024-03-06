Особое внимание в законопроекте уделяется освобождению майнеров от необходимости получения лицензий на денежные переводы

Штат Вирджиния в США принял законопроект, поддерживающий криптовалюты и блокчейн. Законопроект предусматривает создание рабочей группы, которая будет изучать криптовалюты, блокчейн и майнинг. Законопроект был одобрен Палатой делегатов штата Вирджиния, что является значительным шагом в поддержку криптоиндустрии.

Особое внимание в законопроекте уделяется освобождению майнеров от необходимости получения лицензий на денежные переводы. Созданная рабочая группа будет состоять из 13 человек, включая представителей Сената, Палаты делегатов, блокчейн-индустрии и местных органов власти. Группа должна провести исследование криптовалютной экосистемы и представить свои рекомендации к 1 ноября 2024 года.

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Этот шаг отражает стремление Вирджинии к активному участию в развитии криптоиндустрии, а также стремление стать одним из лидеров в области криптовалют и блокчейна. Интерес к криптовалютам и блокчейну продолжает расти в США, как показывает отчет CoinGecko, в котором названы штаты, где наибольшее количество поисковых запросов о Bitcoin и Ethereum.