Европейский комитет по оценке безопасности автомобилей (Euro NCAP) объявил о новых критериях безопасности, которые будут применяться с 2026 года.

Европейский комитет по оценке безопасности автомобилей (Euro NCAP) объявил о новых критериях безопасности, которые будут применяться с 2026 года. Один из этих критериев заключается в том, что автомобили не смогут получить максимальную оценку в 5 звезд, если управление определенными функциями, такими как стеклоочистители или предупреждения об опасности, осуществляется через сенсорные экраны, а не через физические кнопки и переключатели.

Euro NCAP считает, что избыточное использование сенсорных экранов создает проблему безопасности, так как оно отвлекает водителей от дороги и увеличивает риск аварий.

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Хотя тестирование Euro NCAP является добровольным, многие автопроизводители ориентируются на него в своей маркетинговой стратегии, поэтому можно ожидать, что новые требования вызовут значительный отклик в отрасли.