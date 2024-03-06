Причинами снижения продаж iPhone от Apple являются жесткая конкуренция со стороны Huawei и агрессивное ценообразование от OPPO, vivo и Xiaomi

Продажи смартфонов в Китае снизились на 7% за первые шесть недель 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведущие производители смартфонов, включая Apple, OPPO и vivo, также испытывают снижение продаж.

Причинами снижения продаж iPhone от Apple являются жесткая конкуренция со стороны Huawei и агрессивное ценообразование от OPPO, vivo и Xiaomi. Низкие продажи в начале года, также связаны с аномально высокими показателями продаж в январе 2023 года. Однако продажи смартфонов из серии Mate 60 от Huawei продолжают оставаться стабильными. Ожидается, что низкий уровень потребительского доверия и недостаток новых продуктов, сдержат рост в ближайшей перспективе.

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Общий рост продаж смартфонов в первом квартале 2024 года вероятно будет отрицательным из-за снижения расходов и ограниченного количества новых выпусков продуктов.