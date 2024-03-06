Исследователи из Израильского технологического института и компании Intuit разработали нейросетевой червь, названный Morris II

Исследователи из Израильского технологического института и компании Intuit разработали нейросетевой червь, названный Morris II, способный атаковать нейросетевые приложения и почтовые клиенты.

Червь может воровать личные данные, распространять вредоносные программы, рассылать спам и передаваться через связанные сервисы. Исследование показало, что злоумышленники могут использовать запросы, которые при обработке генеративной нейронной сетью могут привести к воспроизведению вредоносных действий.

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Червь был протестирован на нескольких моделях и оценены различные факторы, влияющие на его эффективность. Пока нет подтверждений о том, что подобный червь уже активен в Интернете, но исследователи предупреждают, что это только вопрос времени. Результаты исследования были переданы в Google и OpenAI.